Агент Изидора: «Вильсон чувствует себя значительно лучше, в лечении есть прогресс»

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента.

В январе Изидор получил травму, из-за которой не смог перейти во французский «Лион» и остался в «Локомотиве».

«Вильсон чувствует себя значительно лучше. В лечении есть прогресс. Он прилагает все усилия, чтобы вернуться и помочь «Локомотиву» как можно быстрее», — приводит слова Лакруа Sport24.

В текущем сезоне 22-летний француз сыграл за железнодорожников 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.