Агент Изидора: «Никто не может назвать сроки возвращения Вильсона»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента.

«Вильсон продолжает лечение. Сроки его возвращения по-прежнему никто назвать не может. Но он делает все возможное, чтобы скорее вернуться на поле. Посмотрим, удастся ли ему восстановиться хотя бы к концу весны», — приводит слова Лакруа Sport24.

В конце зимнего трансферного окна 22-летний француз мог перебраться в «Лион», но сделка сорвалась после провала медосмотра, на котором была обнаружена травма форварда. С тех пор он не выходил на поле в составе красно-зеленых.

Всего в нынешнем сезоне на счету Изидора 17 матчей во всех турнирах, 4 гола и 4 результативные передачи.