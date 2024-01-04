Агент Кабелла: «Реми периодически следит за результатами «Краснодара»

Сегодня, 13:50
Агент Энтони Федон, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, признался, что футболист продолжает следить за результатами «Краснодара».
«Следит ли Реми за результатами «Краснодара»? Да, периодически он это делает. Но я не знаю, на связи ли он с кем-то из футболистов «Краснодара», — цитирует Федона «РБ Спорт».
33-летний француз играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 годы. С лета позапрошлого года Кабелла выступает за «Лилль». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.