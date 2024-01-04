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Сегодня, 13:50

Агент Кабелла: «Реми периодически следит за результатами «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Энтони Федон, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, признался, что футболист продолжает следить за результатами «Краснодара».

«Следит ли Реми за результатами «Краснодара»? Да, периодически он это делает. Но я не знаю, на связи ли он с кем-то из футболистов «Краснодара», — цитирует Федона «РБ Спорт».

33-летний француз играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 годы. С лета позапрошлого года Кабелла выступает за «Лилль». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Реми Кабелла
Футбол
ФК Краснодар
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