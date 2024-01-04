В «Пари НН» поздравили Романцева с юбилеем: «Он — недосягаемое и сверхъестественное явление в отечественном спорте»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января, ему исполнилось 70 лет.

«Олег Иванович — человек с большой буквы и в плане спорта, тех результатов, которых он добивался в клубах и сборной, и в плане человеческих качеств. Он создал вокруг себя великолепную семью, которая его поддерживает и очень любит. Человек преуспел по всем фронтам, и это замечательно.

В 70 лет сложно желать каких-то планов, но у Олега Ивановича очень много задач, которые он сам себе ставит. Хочется, чтобы он реализовывал эти задачи, тактические и стратегические. Общаясь с ним, мы видим здравомыслящего, крепкого душой и телом человека. Я благодарен судьбе, что у меня есть возможность общаться с Олегом Ивановичем. Смотрел на него по телевизору, восхищался и понимал, что он — недосягаемое и сверхъестественное явление в отечественном спорте. Сейчас Романцев с нами, с «Пари НН», что окрыляет нас», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.