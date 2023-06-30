Агент Карпукаса подтвердил интерес к футболисту из Европы

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, высказался об интересе к футболисту европейских клубов.

«Есть ли к футболисту интерес из Европы? Вы знаете, интерес определенный есть, но за всей остальной информацией лучше обратиться к руководству «Локомотива», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 27 матчах за железнодорожников в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.