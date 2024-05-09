Журова о скандале вокруг судьи Опейкиной: «Это не сексизм. В России изначально посчитали, что футбол — не женское дело»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о скандале, связанным с женщиной-судьей Верой Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. В России изначально посчитали, что футбол — не женское дело, и этот стереотип закрепился. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело.

История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же. Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», — цитирует Журову Sport24.

На данный момент «Енисей» занимает 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 42 очка в 31 матче.