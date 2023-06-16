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Сегодня, 13:08

Агент Карпукаса рассказал, в каком случае игрок может покинуть «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Карпукас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к футболисту.

«Во-первых, у Артема действующий контракт с «Локомотивом». Во-вторых, если клубы договорятся между собой, и будет ситуация, что «Галатасарай» выйдет на «Локомотив», то будем разговаривать более конкретно. Сейчас говорит не о чем, есть интерес и не более того», — сказал Клюев «СЭ».

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года.

В прошедшем сезоне Карпукас сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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