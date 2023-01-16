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Сегодня, 20:28

Агент Кайо заявил, что не может раскрыть детали контракта с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, как обстоят дела у его клиента с продлением контракта с кубанским клубом.

«К сожалению, мы не можем раскрывать детали контракта, в том числе новости, касающиеся его продления. Кайо — игрок «Краснодара», все будет хорошо», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

20 мая 2019 года стало известно о переходе Кайо в «Краснодар». 20 июля в матче ФНЛ против «Авангарда» он провел свой дебютный матч за вторую команду «быков» (1:1). За основу он дебютировал 22 сентября 2019 года в гостевом матче 10 тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

В этом сезоне футболист сыграл в 13 матчах РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-novy-j-kontrakt-kajo-vse-budet-horosho/
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