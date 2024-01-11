Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Агент Сафонов: «У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о перспективах перехода игрока в европейский клуб.

«Вы думаете, что в Европу просто уехать? Есть моменты, когда игроки уезжают по армянским и другим паспортам. Лишь бы в какую-то команду в Европу уехать, такого желания не было, если и идти, то в ведущие клубы. Были предложения из Италии до Нового года. В прошлое трансферное окно дали задание клубам — не брать россиян. Сперцяна не взяли в «Аякс», только из-за того, что он в чемпионате России играет. Даже иностранцев не хотят брать из-за того, что он в чемпионате России, хотя у него армянский паспорт. Всегда в отношениях агент-игрок я был, есть и буду придерживаться правила, что последнее слово всегда за игроком», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
0
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Ахмат» сыграет с «Елимаем» и «Навбахором» на первом сборе в Турции

Семин: «Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»