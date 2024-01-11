Агент Сафонов: «У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о перспективах перехода игрока в европейский клуб.

«Вы думаете, что в Европу просто уехать? Есть моменты, когда игроки уезжают по армянским и другим паспортам. Лишь бы в какую-то команду в Европу уехать, такого желания не было, если и идти, то в ведущие клубы. Были предложения из Италии до Нового года. В прошлое трансферное окно дали задание клубам — не брать россиян. Сперцяна не взяли в «Аякс», только из-за того, что он в чемпионате России играет. Даже иностранцев не хотят брать из-за того, что он в чемпионате России, хотя у него армянский паспорт. Всегда в отношениях агент-игрок я был, есть и буду придерживаться правила, что последнее слово всегда за игроком», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.