Агент Крунича: «Зенит»? Сейчас Раде счастлив в «Фенербахче»

Агент Никола Коларов, представляющий интересы полузащитника «Фенербахче» Раде Крунича, оценил возможный переход его клиента в «Зенит».

«В данный момент я не могу говорить об этом, потому что чемпионат еще не закончен. Сейчас Раде выступает в составе «Фенербахче» и счастлив там. Так что пока невозможно говорить о других клубах и интересе», — цитирует Коларова «РБ Спорт».

30-летний Крунич перешел в «Фенербахче» в январе 2024 года. Сумма трансфера боснийского футболиста из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за турецкий клуб он отыграл 18 матчей, отличившись 1 результативной передачей.