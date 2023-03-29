Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

Агент Маньяков рассказал об интересе в Европе к защитнику «Спартака» Денисову

Telegram Дзен

Руководитель спортивного агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков рассказал о возможности перехода защитника «Спартака» Даниила Денисова в один из европейских клубов.

«В связи с той ситуацией, которая складывается в мире, российскому игроку уехать в Европу очень тяжело — давайте говорить откровенно. Коллеги из Европы обращают внимание на Даниила, говорят, что интересный игрок, есть потенциал. Но насколько реально это все сложить в какой-то пазл, сегодня никто не ответит. Ситуация может меняться каждый день, будем жить от новости к новости. Но на него обращают внимание в Европе — это есть. Однако от обращения внимания до конкретного оффера в «Спартак» дело может и не дойти.
Готов ли Денисов ехать в условную Турцию? Все зависит от клуба, от предложенных условий — личных и «Спартаку». Все должно быть во взаимосвязи, и интерес самого игрока к команде, и интерес «Спартака» к трансферу. А пока все мысли связаны со «Спартаком», с удачным выступлением в составе клуба и достижением максимальных турнирных результатов», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний защитник принял участие во всех играх, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи. Контракт россиянина с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-denisova-na-daniila-obrashhayut-vnimanie-v-evrope/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «Бердыев до конца сезона захочет убрать часть футболистов, сейчас он занимается выстраиванием команды»

Новиков: «Вряд ли кто-то сможет в обозримом будущем повторить достижение Акинфеева»