Карасев получит за суперфинал Кубка 400 тысяч рублей. Общий гонорар судей превысит 1 миллион

В среду, 29 мая департамент судейства РФС объявил состав судейской бригады, которая будет работать на суперфинале FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Как стало известно «СЭ», общая сумма гонораров рефери за обслуживание этой игры превысит 1 миллион рублей.

Судье Сергею Карасеву заплатят 400 тысяч рублей, первому и второму ассистентам Игорю Демешко и Дмитрию Чельцову — по 200 тысяч, резервному Виталию Мешкову — 100 тысяч, резервному ассистенту Андрею Образко — 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Сергею Иванову — 200 тысяч, ассистенту ВАР (АВАР) Владимиру Москалеву — 100 тысяч.

Гонорар инспектора Андрея Бутенко в соответствии с установленными размерами вознаграждений составит 150 тысяч рублей.

Матч пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00.