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8 сентября, 12:18

Агент Маркова поделился мнением о будущем футболиста в «Арсенале»

Виктория Кравченко

Агент нападающего Евгения Маркова Андрей Талаев рассказал, что думает о будущем футболиста. «Арсенал» не включил 28-летнего игрока в заявку на сезон-2022/23.

Сообщалось, что в тульском клубе хотели, чтобы он пошел на троекратное понижение зарплаты. В итоге Марков подал заявление в палату по разрешению споров РФС.

«Мы выиграли наш спор с «Арсеналом», РФС встали на нашу сторону. Теперь занимаемся поиском команды для Евгения. Есть чуть меньше месяца, чтобы найти новый клуб для Жени. Какие варианты? Я не могу сказать, что нас прямо там сидят и ждут, но общение ведем с несколькими командами. Евгений сейчас индивидуально занимается с тренером по физподготовке, он в хорошей форме и готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-markova-my-vy-igrali-spor-s-arsenalom-teper-ishhem-novuyu-komandu-dlya-evgeniya/
Евгений Марков
ФК Арсенал (Тула)
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