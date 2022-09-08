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8 сентября, 12:07

В «Нижнем Новгороде» заявили, что еще не завершили трансферную кампанию

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о завершении трансферной кампании.

«Трансферная кампания завершена? Нет, стоит ждать сюрпризов. Всегда стоит. Итоги трансферной кампании можно будет подводить завтра, но не сегодня. Пока еще рано», — сказал Измайлов «СЭ».

8 сентября — последний день летнего трансферного окна в России.

После 8 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице с 9 очками.

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