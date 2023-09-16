Агент Марлона заявил, что игроком интересуется «Динамо» и «Краснодар»

Футбольный агент Марсело Каран заявил, что переход защитника «Крузейро» Марлона в российский клуб вполне возможен.

«Трансфер в Россию в зимнее окно возможен, к Марлону есть интерес. Кто интересуется им? «Динамо» и «Краснодар», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

Марлон выступает за «Крузейро» с марта 2023 года. Всего за клуб 26-летний бразилец провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.