Агент Медведева: «Никита показал, что «Ростов» может на него положиться»

Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игре вратаря Никиты Медведева в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

«В чемпионате он последний раз играл за «Рубин» против «Уфы», — приводит «РБ Спорт» слова агента. — Так что он с приятными чувствами отреагировал на решение выпустить его в стартовом составе».

Также он ответил на вопрос, заслужил ли 28-летний вратарь своей игрой постоянное место в стартовом составе.

«Я могу считать все, что угодно, но состав выбирает тренерский штаб. На мой взгляд, в «Ростове» два равноценных вратаря. Думаю, будет играть тот, кто на данный момент лучше готов. Никита показал, что на него можно полагаться. Теперь у тренерского штаба появилась головная боль в виде выбора вратаря», — сказал Талаев.

Медведев не играл в РПЛ с мая 2022 года.