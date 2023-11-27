Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Агент Медведева: «Никита показал, что «Ростов» может на него положиться»

Telegram Дзен

Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игре вратаря Никиты Медведева в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

«В чемпионате он последний раз играл за «Рубин» против «Уфы», — приводит «РБ Спорт» слова агента. — Так что он с приятными чувствами отреагировал на решение выпустить его в стартовом составе».

Также он ответил на вопрос, заслужил ли 28-летний вратарь своей игрой постоянное место в стартовом составе.

«Я могу считать все, что угодно, но состав выбирает тренерский штаб. На мой взгляд, в «Ростове» два равноценных вратаря. Думаю, будет играть тот, кто на данный момент лучше готов. Никита показал, что на него можно полагаться. Теперь у тренерского штаба появилась головная боль в виде выбора вратаря», — сказал Талаев.

Медведев не играл в РПЛ с мая 2022 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Никита Медведев
ФК Ростов
0
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Тюкавина рассказал о ситуации с продлением контракта с «Динамо»

Максим Деменко: «Кордоба совершил большую ошибку и подвел «Краснодар»»