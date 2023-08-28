Агент Монтеса назвал возможным переход защитника в «Динамо»

Гелу Родригес, агент защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, в комментарии для «СЭ» оценил возможность перехода игрока в «Динамо».

«Не могу говорить о будущем Монтеса, потому что в данный момент 3-4 клуба пытаются его подписать. Все возможно. Даже переход в «Динамо»? Это один из вариантов», — сказал Родригес «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста, во время которых испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро.

Монтес перешел в «Эспаньол» в январе 2023 года. Он провел 22 матча за испанский клуб и забил 3 гола.