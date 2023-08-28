Лепехин объяснил, почему возвращение Вендела преобразило «Зенит»

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Константин Лепехин объяснил, почему возвращение Вендела в состав сине-бело-голубых так преобразило команду.

«Зенит» преодолевает проблемы, связанные с уходом Малкома. В тяжелых играх, где не так много моментов, возрастает роль индивидуально сильных игроков. У «Зенита» есть Вендел, который все лето отдыхал, потом вышел и забивает голы. Это еще один показатель уровня нашей лиги. Эту ситуацию можно сравнить с чемпионатом города. Там команды не тренируются, только играют. Но, если у тебя в составе есть люди, поигравшие на профессиональном уровне, эта команда будет побеждать без тренировок. То же самое и здесь. Есть уровень футболиста Вендела. Он показывает, что до него другим в РПЛ не добраться. Наши футболисты будут тренироваться, проходить сборы, летать на чартерах, чтобы не уставать, есть красную и черную игру, по науке восстанавливаться, но до Месси все равно не доберутся. Я не хочу как-то унизить наших игроков, нет. Их сейчас отпусти играть во вторую лигу, они там будут всех обыгрывать, даже не тренируясь. Просто все относительно: они сильнее тех, кто внизу, а Вендел сильнее тех, кто в РПЛ", — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний бразилец забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 4 матчах за сине-бело-голубых.