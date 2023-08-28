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Сегодня, 14:54

Лепехин объяснил, почему возвращение Вендела преобразило «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Константин Лепехин объяснил, почему возвращение Вендела в состав сине-бело-голубых так преобразило команду.

«Зенит» преодолевает проблемы, связанные с уходом Малкома. В тяжелых играх, где не так много моментов, возрастает роль индивидуально сильных игроков. У «Зенита» есть Вендел, который все лето отдыхал, потом вышел и забивает голы. Это еще один показатель уровня нашей лиги. Эту ситуацию можно сравнить с чемпионатом города. Там команды не тренируются, только играют. Но, если у тебя в составе есть люди, поигравшие на профессиональном уровне, эта команда будет побеждать без тренировок. То же самое и здесь. Есть уровень футболиста Вендела. Он показывает, что до него другим в РПЛ не добраться. Наши футболисты будут тренироваться, проходить сборы, летать на чартерах, чтобы не уставать, есть красную и черную игру, по науке восстанавливаться, но до Месси все равно не доберутся. Я не хочу как-то унизить наших игроков, нет. Их сейчас отпусти играть во вторую лигу, они там будут всех обыгрывать, даже не тренируясь. Просто все относительно: они сильнее тех, кто внизу, а Вендел сильнее тех, кто в РПЛ", — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний бразилец забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 4 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nashi-futbolisty-mogut-letat-na-charterah-est-chernuyu-ikru-no-oni-ne-budut-igrat-kak-vendel/
Константин Лепехин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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2
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Кр. Советов – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
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3.09 17:30
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