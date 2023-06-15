Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Агент назвал молодых белорусских игроков, которые подошли бы клубам РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Футбольный агент Сергей Новиков порассуждал о том, кто из белорусских игроков мог бы заинтересовать клубы РПЛ.

— Однозначно нужно обратить внимание на полузащитника Зиновича, — считает Новиков. — Кирилл был в московском «Локомотиве», а последний год провел в Португалии в «Витории Гимарайнш». Он за это время очень сильно прибавил и может приятно удивить и специалистов, и болельщиков. Стоит также обратить внимание на левого защитника «Минска» Максима Касараба. Конечно, нужно выделить и нападающего Егора Карлицкого. Сейчас он однозначно лучший форвард в Белоруссии. Правда, по моей информации, он пока больше нацелен на европейские варианты. Я бы добавил в этот список и опорного полузащитника «Минска» Юлия Кузнецова. Очень объемный игрок, который напоминает Сергея Гуренко в его лучшие годы. Вот эти ребята на сегодняшний день созрели, чтобы выступать в РПЛ.

В четверг, 15 июня молодежные сборные Белоруссии и России проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Борисове (Белоруссия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Сборная Белоруссии по футболу
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев считает, что Чалов может замотивироваться от переезда в Турцию

Червиченко заявил, что ему ничем не запомнился Кариока