Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении игрока

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Агент Андрей Талаев сообщил, как проходит восстановлении голкипера «Ростова» Никиты Медведева от травмы.
Футболист был травмирован в матче второго тура Кубка России с «Оренбургом» (3:1) 14 сентября.
«С Никитой все хорошо. Сейчас он в Ростове, проходит необходимые процедуры. Восстановление идет по плану. Пока что он передвигается на костылях, до тренажерного зала еще далеко. О сроках возращения на поле говорить пока не хотим. Пусть все идет так, как должно», — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом розыгрыше Медведев участвовал в двух матчах Кубка России за «Ростов».
Клуб с шестью очками занимают третье место в группе С Кубка России.
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