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Сегодня, 13:07

Актер Баринов посоветовал Семину стать тренером «Локомотива»: «Нужно готовить себе смену»

Актер Баринов дал совет Семину стать тренером «Локомотива
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном предложении Юрию Семину должности в стане железнодорожников.

«Надо идти туда главным тренером и снова выстраивать все, что разрушили, а также готовить себе смену, там есть из кого ее готовить. Я вообще не понимаю, зачем ставить Галактионова? Ну если парень не хочет, то зачем его заставлять? Но нет, его туда все равно заставляют. И ту команду развалит, и в этой ничего не сделает. Ему там даже посоветовать некому, там надо все перестраивать. Если он все-таки решит вернутся, то я буду только этому рад, да и не только я, но и все болельщики «Локомотива», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

По информации «РБ Спорт», новое руководство «Локомотива» собирается предложить Семину вернуться в московский клуб на почетную должность.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Боруссия Д
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29%

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26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

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Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

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17%

2.13

П1

11%

2.32
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Юрий Семин
2
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