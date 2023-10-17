Агент Николсона высказался о будущем своего клиента

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, на правах аренды выступающего за «Клермон», высказался о будущем своего клиента.

«Шамар, как всегда, выступает, когда ему дают шанс выступить. Но это только начало — надо продолжать. Морально он всегда был хорош, даже в Москве, когда не играл. Будущее? У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок «Спартака», — приводит слова Протеги Sport24.

26-летний Николсон выступает за «Клермон» с сентября 2023 года. Всего за французский клуб он провел три матча и отдал одну результативную передачу.