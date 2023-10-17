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Сегодня, 18:32

В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления травмированных игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков московской команды перед возобновлением чемпионата после паузы на матчи сборных.

«Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

22 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в рамках 12 тура РПЛ. Начало — в 14.00 по мск.

После 11 матчей «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-o-khode-vosstanovleniya-travmirovannykh-igrokov-295862/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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