Агент объяснил, почему Кравцов испытывает трудности с адаптацией в клубе

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Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игровом времени полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.
«Кирилл пришел в «Сочи» достаточно поздно, чемпионат уже шел. Пока ему нужно привыкнуть к требованиям. Думаю, все будет хорошо. Смена обстановки? Он только пришел», — цитирует Талаева «РБ Спорт».
В этом сезоне 20-летний Кравцов провел за «Сочи» 7 матчей и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования