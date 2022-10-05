Агент Биука: «У Цорна был топовый проект, но мы хотим видеть Стипе в топ-5 лиг»

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Агент полузащитника «Хайдука» Стипе Биука Денис Муйичич в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему игрок не перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно.
«Да, все верно. «Локомотив» предлагал 7 миллионов евро за Биука. Однако клуб отклонил это предложение, равно как и игрок. У спортивного директора «Локомотива» Цорна был абсолютно топовый проект. Но на данный момент мы хотим видеть Стипе в топ-5 лиг. И у нас, и у игрока другие планы на будущее Биука», — сказал Муйичич «СЭ».
Ранее издание Jutarnij List сообщало о срыве перехода девятнадцатилетнего футболиста в «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования