Агент Биука: «У Цорна был топовый проект, но мы хотим видеть Стипе в топ-5 лиг»

Агент полузащитника «Хайдука» Стипе Биука Денис Муйичич в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему игрок не перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Да, все верно. «Локомотив» предлагал 7 миллионов евро за Биука. Однако клуб отклонил это предложение, равно как и игрок. У спортивного директора «Локомотива» Цорна был абсолютно топовый проект. Но на данный момент мы хотим видеть Стипе в топ-5 лиг. И у нас, и у игрока другие планы на будущее Биука», — сказал Муйичич «СЭ».

Ранее издание Jutarnij List сообщало о срыве перехода девятнадцатилетнего футболиста в «Локомотив».