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Сегодня, 20:07

Агент Помазуна: «Если бы Илью отпускали этой зимой, он мог бы уехать в Турцию»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов рассказал, какие варианты продолжения карьеры могут быть у вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды за «Урал».

«Постоянно присылаются какие-то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог бы уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой премьер-лиги. Мы с ним как-то разговаривали, он говорил, что не все варианты ему интересны. Например, трансфер в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ он даже не хочет рассматривать. Я его понимаю: не каждый будет комфортно себя чувствовать в мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии. Даже Месси мог там, наверное, поднять миллиарды, но не захотел туда ехать и выбрал Америку», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-esli-by-il-yu-otpuskali-sejchas-on-mog-by-uehat-v-turtsiyu/
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
Алексей Сафонов
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