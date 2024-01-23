Агент Помазуна: «Если бы Илью отпускали этой зимой, он мог бы уехать в Турцию»

Агент Алексей Сафонов рассказал, какие варианты продолжения карьеры могут быть у вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды за «Урал».

«Постоянно присылаются какие-то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог бы уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой премьер-лиги. Мы с ним как-то разговаривали, он говорил, что не все варианты ему интересны. Например, трансфер в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ он даже не хочет рассматривать. Я его понимаю: не каждый будет комфортно себя чувствовать в мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии. Даже Месси мог там, наверное, поднять миллиарды, но не захотел туда ехать и выбрал Америку», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.