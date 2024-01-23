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Сегодня, 20:01

Газизов: «Мусаев — дагестанский игрок хорошего уровня, но переговоров по нему нет»

Алина Савинова
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, планирует ли клуб взять полузащитника «Рубина» Леона Мусаева в аренду.

— Леон вам интересен?

— Он дагестанец, хорошего уровня футболист. Естественно, он интересен дагестанскому клубу. Но это ни о чем не говорит. Нам и некоторые сербы интересны. Работа идет, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

— Получается, вы в переговорах по Мусаеву?

— Переговоров нет.

Мусаев выступает за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанскую команду 24-летний футболист провел 38 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Ранее полузащитник играл за первую и вторую команды «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-musaev-horoshego-urovnya-dagestanskij-igrok-no-peregovorov-po-nemu-net/
Леон Мусаев
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Шамиль Газизов
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