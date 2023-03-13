Агент Прохина заявил, что нет никаких разговоров на тему ухода футболиста из «Ростова»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал отсутствие игровой практики у его клиента после возобновления сезона в России.

«Переживает ли Прохин из-за сложившейся ситуации? Безусловно, он не сильно доволен. Любой футболист недоволен, когда он безвылазно сидит на замене. Конечно, позитива это не добавляет, но у Прохина нет какого-то упаднического состояния или психологической травмы. Он один из лучших игроков своего амплуа в России, он хорошо работает, он мотивирован. Думаю, что в самое ближайшее время у него все наладится. Есть ли вероятность, что он уйдет из «Ростова», если не получит практику? На сегодняшний день это даже не обсуждалось. Безусловно, когда футболист не играет длительное время, сразу у всех появляются мысли о том, что пора уходить и что-то менять. Но на сегодняшний день ситуация не настолько критическая, чтобы на данный счет вести какие-то размышления. Каждый футболист, особенно находящийся в составе футбольного клуба «Ростов», известен другим клубам и может стать предметом переговоров с другими клубами. Но это происходит порой достаточно спонтанно. Если говорить про сегодняшний день, то никаких разговоров на тему ухода Прохина из «Ростова» нет», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

В феврале и марте «Ростов» провел 4 матча, два в Кубке России и два в РПЛ. Прохин не сыграл в них ни одной минуты. Валерий Карпин использовал в центре защиты пару Мелехин — Осипенко.

Прохин перешел в «Ростов» из «Зенита» свободным агентом летом 2021 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи». В нынешнем сезон Прохин провел 16 матчей (9 — в РПЛ) за «Ростов». Его контракт с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан до лета 2026 года.