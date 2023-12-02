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Сегодня, 12:53

Агент Радмановаца заявил, что у игрока есть предложения из Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Боян Минич рассказал об интересе к Николе Радмановацу со стороны ряда иностранных клубов.

«Никола проводит отличный сезон, у него прекрасные перспективы. Его контракт с «Балтикой» действует до лета 2025 года. Ему нравится клуб, люди, которые там работают, Калининград — невероятный город. Он там реально очень счастлив. В то же время я регулярно получаю множество звонков по нему от разных клубов. В данный момент есть одно официальное предложение — от клуба из Турции. Есть интерес из Венгрии, Израиля, Китая, в нем заинтересован «Партизан». Перевод денег в России сложно осуществить? Вовсе нет, тут не возникло бы никакой проблемы. У нас есть один способ. Если, к примеру, «Балтика» решила бы с ним расстаться, деньги просто прошли бы транзитом через сербскую компанию», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

26-летний Радмановац в сезоне-2023/24 провел 21 матч во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-radmanovatsa-est-predlozhenie-iz-turtsii-interes-ot-partizana/
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