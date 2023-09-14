Агент Ранджеловича сообщил, что игрок перейдет в «Рубин»

Василис Панагиотакис, агент вингера «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича, подтвердил переход игрока в «Рубин».

«Это правда. Лазар действительно переходит в «Рубин», — приводит Sport24 слова Панагиотакиса.

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Его действующее соглашение с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.