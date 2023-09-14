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Сегодня, 12:45

Агент Ранджеловича сообщил, что игрок перейдет в «Рубин»

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Василис Панагиотакис, агент вингера «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича, подтвердил переход игрока в «Рубин».

«Это правда. Лазар действительно переходит в «Рубин», — приводит Sport24 слова Панагиотакиса.

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Его действующее соглашение с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577837-agent-randzhelovicha-podtverdil-chto-vinger-olimpiakosa-perekhodit-v-rubin
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рубин (Казань)
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Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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