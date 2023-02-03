0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:56

Агент рассказал о предметном интересе к Клаудиньо

Сергей Разин
корреспондент
Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал об предметном интересе к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провел 19 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-by-l-ne-tol-ko-k-malkomu-no-i-k-klaudin-o/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зобнин: «Надеюсь, Дуарте и Тавареш помогут «Спартаку» в чемпионате»

Представитель Игнатьева объяснил, почему нападающий не перешел в «Хапоэль» этой зимой