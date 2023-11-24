Агент Рейс сомневается, что Артур станет в «Зените» звездой уровня Халка или Малкома

Футбольный агент Гильерме Рейс поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Палмейраса» Артура в «Зенит».

«Артуру будет комфортно играть в «Зените» с Клаудиньо. Это хороший футболист, интересный правый вингер, он обязательно принесет пользу, сыграется с Клаудиньо и Ду Кейросом. Я не думаю, что он сможет стать для клуба такой звездой, каким был Халк или Малком. Надеюсь, что «Зенит» снова попадет в точку и футболист заиграет. Хотя, сказать честно, в Бразилии никто не пишет, что этот переход может состояться», — цитирует Рейса Metaratings.ru.

Ранее журналист Фред Соареш сообщал, что сине-бело-голубые интересуются Артуром и еще одним бразильским футболистом. По информации источника, «Зениту» придется продать Вендела и Клаудиньо, если они намерены приобрести игроков.