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Сегодня, 22:33

Агент Рейс сомневается, что Артур станет в «Зените» звездой уровня Халка или Малкома

Алина Савинова
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Футбольный агент Гильерме Рейс поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Палмейраса» Артура в «Зенит».

«Артуру будет комфортно играть в «Зените» с Клаудиньо. Это хороший футболист, интересный правый вингер, он обязательно принесет пользу, сыграется с Клаудиньо и Ду Кейросом. Я не думаю, что он сможет стать для клуба такой звездой, каким был Халк или Малком. Надеюсь, что «Зенит» снова попадет в точку и футболист заиграет. Хотя, сказать честно, в Бразилии никто не пишет, что этот переход может состояться», — цитирует Рейса Metaratings.ru.

Ранее журналист Фред Соареш сообщал, что сине-бело-голубые интересуются Артуром и еще одним бразильским футболистом. По информации источника, «Зениту» придется продать Вендела и Клаудиньо, если они намерены приобрести игроков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-reis-artur-prinesyot-polzu-zenita-no-ne-dumayu-chto-stanet-zvezdoi-urovnya-khalka-ili-malkoma-308809/
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