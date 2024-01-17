17 января, 23:54
Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением об игре футболиста в этом сезоне.
По данным CIES Football, 28-летний бразилец вошел в топ-10 игроков Европы по лучшему проценту выигранных верховых единоборств.
«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией. Уверен, что он продолжит развивать свой успех», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.