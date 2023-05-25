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Сегодня, 15:41

Агент Сафонов: «Смысл удерживать Малкома, если будет серьезное предложение и можно заработать?»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов высказался о шансах полузащитника «Зенита» Малкома перейти в топовый европейский чемпионат.

«Малком потянет европейский уровень, вопрос только в том, сколько будет стоит. Его «Зенит» покупал за 40 миллионов, за 20 могут продать сейчас. Смысл его удерживать, если будет серьезное предложение и можно заработать? Они купят вместо него другого футболиста. Но он потянет уровень топ-клубов Европы», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малкомом интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Арсенал».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-zenit-mozhet-prodat-malkoma-za-20-mln-evro-smysl-ego-uderzhivat-253811/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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