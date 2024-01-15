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Сегодня, 11:00

Агент Сафонов: «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что защитник «Спартака» Георгий Джикия перейдет в «Локомотив».

— В «Спартаке» теперь за селекцию будут отвечать португальцы. Ждать ли в московской команде легионеров из Португалии или Бразилии?

— Да не факт. Посмотрим. Другое дело, странно, что пока «Спартак» никого не подписал. Неужели будут ждать до конца трансферного окна и приобретут новичков на флажке? Зачем? Желательно уже сейчас вести новых футболистов на сборы. С листа могут играть только Месси, Ибрагимович и Роналду.

При этом допускаю, что в первую очередь португальцы будут разгружать состав, мы сейчас увидим трансферы на выход.

— Джикия уйдет в «Локомотив»?

— В этот вариант я вообще не верю. Да и вообще не понимаю, почему «Спартак» должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурам нужно относиться с большим уважением. А то у нас сразу смотрят в паспорт, на возраст. Я бы на месте москвичей сохранил Георгия.

— За былые заслуги?

— Нет. Почему? За заслуги в футболе вообще не нужно никого оставлять. На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов может приносить пользу красно-белым. Я бы его переподписал.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца мая 2024 года.

 
Эдгар Севикян. «У Севикяна перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ». Интервью агента Сафонова

 

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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