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Агент Саплинова: «Он хочет в футбол играть. Пойдет туда, где он сможет это делать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что «Ростов» пока не начал переговоры по поводу продления контракта с полузащитником Александром Саплиновым. Игрок вернулся в ростовский клуб после аренды в «Рубине».

— Никаких переговоров пока нет, — цитирует «РБ Спорт» Талалаева.

— А был разговор с руководством «Ростова»?

— Нет, пока не было.

— Сам Саплинов хочется остаться в клубе?

— Слушайте, игрок хочет в футбол играть. Пойдет туда, где он сможет это делать.

В сезоне-2022/23 Саплинов сыграл 5 матчей за «Рубин», после чего получил серьезную травму и пропустил большую часть чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-saplinova-sasha-hochet-v-futbol-igrat-pojdet-tuda-gde-on-smozhet-e-to-delat/
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