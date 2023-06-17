Деменко: «Очень важно, чтобы в «Спартаке» действовали сообща»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что Евгений Мележиков покинет пост генерального директора «Спартака».

«В любом случае разговоры в клубе ведутся. Может быть, что-то не понравилось. Может, Абаскаль в какой-то момент высказал свое мнение. Но если взять сезон, «Спартак» занял третье место, но с другой стороны, он фактически провален.

Уход Мележикова может помешать нормальному комплектованию команды, конечно. Уже должна быть четкая позиция тренера по футболистам и руководства, которое одобряет эти пожелания. Должно быть четкое понимание. Есть запросы тренера, и есть совет, который их рассматривает. Очень важно, чтобы в клубе действовали сообща», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.