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Сегодня, 15:45

Агент Шкурина: «Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»

Алина Савинова
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Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.

«Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать», — цитирует Исаева Sport24.

В сезоне-2022/23 нападающий армейцев на правах аренды выступал за «Маккаби». В составе израильской команды он провел 30 матчей, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-agent-u-shkurina-yest-predlozheniye-izuchayem-varianty-s-tsska
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Шкурин
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