Бывший тренер «Ростова» Тедеев не согласился со словами Карпина про важность медалей

Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о том, что медали РПЛ — это просто строчка в «Википедии».

«У меня другое мнение: чем команда выше, тем лучше. Но если смотреть стратегически, то третье или четвертое место ничего не дает. Нет еврокубков, потому нет мотивации бороться за высокие места. Сейчас стратегически место в таблице не так принципиально, но любому спортсмену хочется быть на шаг выше», — сказал Тедеев «СЭ».

«Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.

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