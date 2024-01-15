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РПЛ

Сегодня, 12:28

Агент Сосича заявил, что в игроке заинтересованы два клуба РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Элвис Билалагич, представитель атакующего полузащитника словенского «Радомлье» Маджида Сосича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Пари НН».

«Сосич может продолжить карьеру в «Пари НН»? Еще два клуба из России также заинтересованы в нем. Мы вели переговоры со всеми. Но первый вариант для нас — трансфер, а не аренда», — приводит слова Билалагича Sport24.

В текущем сезоне Сосич провел за «Радомлье» 17 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612340-agent-sosicha-krome-pari-nn-yeshche-dva-kluba-iz-rossii-takzhe-zainteresovany-v-nem-my-veli-peregovory-so-vsemi
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