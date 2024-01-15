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Сегодня, 12:46

Аленичев не уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что московский клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Я жду от второй части чемпионата того, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также чтобы были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам. Хотелось бы, чтобы «Спартак» усилился. Насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь в группу атаки. Хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже не терял очки против «Ахмата», «Факела», «Урала», «Крыльев Советов», при всем уважении к этим командам. Если «Спартак» не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/19729565
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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