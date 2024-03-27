Агент Соу заявил, что трагические события в России не скажутся на возвращении игрока в «Ростов»

Футбольный агент Луиджи Соррентино сообщил, что нападающий Али Соу летом вернется в «Ростов». По его словам, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» никак не скажется на решении футболиста.

На данный момент 29-летний гамбийский форвард выступает за турецкий «Анкарагюджю» на правах аренды.

«Эти события — огромная трагедия. Но это никак не скажется на ситуации с его возвращением в «Ростов». У него еще год контракта, он это уважает. Шансы на его приезд никак не уменьшились после произошедшего», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В этом сезоне Соу провел за «Анкарагюджю» 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. За «Ростов» на его счету в общей сложности 7 забитых мячей и 1 голевая передача в 31 игре.