Булыкин: «Дзюба ищет себя в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что нападающий московского клуба Артем Дзюба готовится закончить карьеру и перейти в шоу-бизнес.

«Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдет в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом. Конечно, у него будут варианты с футболом, но все равно решать ему. Считаю, что это все может пройти безболезненно, если он перейдет в шоу-бизнес. В качестве шоу я не разбираюсь, но такие треш-шоу мне не нравятся», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. До этого футболист играл в таких командах, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

35-летний нападающий является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.