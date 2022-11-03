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Сегодня, 23:25

Агент Соуто заявил, что защитник очень хотел бы играть в ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Лусиано Рего рассказал, что защитник «Гояса» Ян Соуто согласен перейти в российский клуб.

«Соуто очень хотел бы играть в ЦСКА, — цитирует Рего «РБ Спорт». — В данный момент мы не ведем переговоров с ЦСКА или каким-то другим российским клубом, но после чемпионата мира все возможно. Посмотрим, что произойдет в январе. Мы готовы к переговорам».

Летом 2022 года портал Goal.com сообщал, что «Гояс» предлагал ЦСКА купить 21-летнего защитника. Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года.

В сезоне-2022 футболист провел за «Гояс» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-souto-yan-ochen-hotel-by-igrat-v-tsska/
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