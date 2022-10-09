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Сегодня, 14:50

Агент Сутормина сообщил, что его клиента не устраивает нынешняя ситуация в «Зените»

Виктория Кравченко

Агент хавбека «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев порассуждал о возможном уходе своего клиента в аренду для получения игровой практики.

«Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством «Зенита», чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех. Сейчас пока нет никакого решения. Мы просто высказали свою позицию вместе с Алексеем: та ситуация, которая на сегодняшний день складывается, нас не устраивает. Про дальнейшее мы пока не говорим», — цитирует Клюева «Спорт День За Днем».

С сентября 28-летний футболист сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12 туров, набрав 30 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-sutormina-alekseya-ne-ustraivaet-nyneshnyaya-situatsiya-v-zenite
Алексей Сутормин
ФК Зенит
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