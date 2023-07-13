Агент Тикнизяна: «Все мысли Наира связаны с подготовкой к стартующему первенству»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о подготовке игрока к стартующему сезону РПЛ.

— Получила ли история с Тикнизяном и «Реал Сосьедад» продолжение?

— Он находится в шорт-листе, пока не более того. Если будет более конкретная информация, это вопросы к руководству футбольного клуба «Локомотив». Конечно, как и каждый российский футболист, он хочет попробовать себя в Европе. Но сейчас все его мысли и желания связаны с подготовкой к стартующему первенству, чтобы продемонстрировать прогресс в своей игре в футбольном клубе «Локомотив».

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.