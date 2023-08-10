Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Интерес «Вердера» есть. Все остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — сказал Клюев «СЭ».

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин: «Могу ли я перейти в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как покажет жизнь»
Овечкин, Дацюк и Кузнецов проводили Зарипова. Зрелище, трогающее до слез
Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале
CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дуглас Сантос провел 150-й матч за «Зенит»

Силкин: «В «Динамо» без Норманна Личке будет даже проще»