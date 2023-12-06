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Сегодня, 20:02

Агент Сулейманова: «Локомотив» выкупит Тимура, если он выполнит условия в трудовом соглашении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего Тимура Сулейманова Вадим Шпинев рассказал, когда «Локомотив» может выкупить футболиста. Права на форварда принадлежат «Пари НН».

«У нас идет разговор между „Пари НН“ и „Локомотивом“. Московский клуб выкупит Сулейманова только в том случае, если он выполнит условия в трудовом соглашении. Если он не выполняет условия, значит, клуб не выкупает. В „Локомотиве“ довольны игрой Тимура», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В «Локомотиве» Сулейманов играет на правах аренды до конца сезона-2023/24. На данный момент он провел 14 матчей за железнодорожников, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Вадим Шпинев
Тимур Сулейманов
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