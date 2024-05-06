Агент Тюкавина: «Костя готов играть в Европе. Но должно все совпасть, много нюансов»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе игрока в Европу.

«Время от времени приходят предложения по Константину от хороших клубов. Надо все взвесить, не ехать куда-то статистом. Костя — трудоголик, за этот год сильно прибавил, режимит. Шансы уехать летом? Все должно совпасть. Есть же и семейные обстоятельства, много нюансов. В «Динамо» Константину комфортно, его здесь любят болельщики. Если ехать, то туда, где его хотят, где в нем заинтересованы. Мое мнение — Костя готов играть в Европе», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 16 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.