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Сегодня, 21:07

Агент Васютина рассказал, что топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции интересуются футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на «Зените». Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера. К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках. Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы. Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер. А сейчас приятно, что интерес есть. Но мы даже не разговариваем на эту тему», — приводит слова Дубровина Sport24.

28-летний Васютин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей, пропустил семь мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-587118-agent-ukhod-iz-zenita-zimoy-vasyutin-ne-rassmatrivayet-no-top-kluby-danii-norvegii-i-shvetsii-sprashivayut-o-nem
Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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